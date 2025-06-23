Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Yaz Kursları Başlıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi, yaz dönemi boyunca çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli kurslar düzenleyecek. Kurslar 30 Haziran - 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi, okulların kapanmasının ardından çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli yaz kursları düzenleyecek.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, kurslar iki grup halinde gerçekleştirilecek. 1. grup kurslar 30 Haziran – 1 Ağustos, 2. grup ise 4 Ağustos – 29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kurs programı kapsamında Kur'an-ı Kerim öğrenimi, sportif etkinlikler, sokak oyunları, akıl ve zeka oyunları, resim, basketbol ve masa tenisi gibi çeşitli branşlarda eğitimler verilecek.

Kurslara katılmak isteyenlerin 25 Haziran mesai bitimine kadar Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü'ne bizzat başvurarak kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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