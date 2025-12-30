Beyonce, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen oldu
Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce, Forbes'un milyarderler listesine giren beşinci müzisyen oldu. Müzik kariyeri ve kurduğu markalar sayesinde serveti 1 milyar dolara ulaştı.
- Beyonce, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen oldu.
- Beyonce'nin serveti 1 milyar dolara ulaştı.
- Forbes'un milyarder müzisyenler listesinde Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da yer alıyor.
Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Beyonce'nin, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen olduğu bildirildi.
Forbes'un haberine göre, Beyonce'nin, kurduğu şirket ve markalar ile ağırlıklı olarak müzik kariyeri boyunca edindiği serveti 1 milyar dolara ulaştı.
LİSTEDE RİHANNA VE TAYLOR SWİFT DE VAREşi ABD'li rapçi Jay-Z gibi derginin milyarderler listesine giren 44 yaşındaki şarkıcı Beyonce, bu listedeki beşinci müzisyen oldu. Beyonce ve Jay-Z'nin yanı sıra Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da milyarder müzisyenler arasında yer alıyor. Öte yandan, 2024'ten bu yana basında ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in "milyarder" olduğu yönünde haberler olsa da Gomez, Forbes'un milyarderler listesinde yer almıyor.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel