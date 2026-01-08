Haberler

İstanbul'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Araçlar Zarar Gördü

İstanbul genelinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Fırtına, binaların çatılarından kopan parçaların sokakta park halindeki araçlara zarar vermesine yol açtı. Olaylar sonucunda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi umuduyla vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İSTANBUL genelinde etkili olan fıtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin çatısı uçtu.Araçlar zarar gördü. Binaların çatılarından kopan parçalar sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi (DHA )

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
