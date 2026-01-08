İstanbul'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Araçlar Zarar Gördü
İstanbul genelinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Fırtına, binaların çatılarından kopan parçaların sokakta park halindeki araçlara zarar vermesine yol açtı. Olaylar sonucunda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi umuduyla vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel