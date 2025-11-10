Haberler

Beyoğlu'nda Özel Hastane Çalışanlarından Maaş ve Kapatma Tepkisi

Beyoğlu'nda özel bir hastanenin çalışanları, 7 aydır maaşlarını alamadıklarını ve hastanenin kapatıldığını öğrendikleri için hastane önünde eylem yaptı. Çalışanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

BEYOĞLU'nda bulunan özel hastanenin çalışanları, iddiaya göre 7 aydır maaşlarını alamadıklarını gerekçesiyle hastane önünde yönetime tepki gösterdi. Hastanenin 'deprem tadilatı' gerekçe gösterilerek 2 ay süreyle kapatıldığı öğrenilirken, çalışanlar bu karardan habersiz olduklarını ve mağdur edildiklerini belirtti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 7 aydır maaşlarını düzenli alamayan hastane çalışanları işe geldiklerinde hastanenin deprem tadilatı nedeniyle 2 ay süreyle kapatıldığını öğrendi. Çalışanlara hastane yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadığı iddia edildi.

7 AYDIR MAAŞ ALAMADIKLARI İDDİASI

Duruma tepki gösteren çalışanlar, hastane önünde toplanarak eylem yaptı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Çalışanlar, '7 aydır maaş alamıyoruz, şimdi de hastaneyi kapatıp bizi ortada bıraktılar' diyerek tepkilerini dile getirdi. Yetkililerden seslerini duymalarını isteyen çalışanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
