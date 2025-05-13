Ölümlü metrobüs kazasında tutuklanan şoförün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında tutuklanan şoför Şaban Ş'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"FRENE BASTIM AMA YAVAŞLAMADI"

Metrobüs Şoförü Şaban Ş. ifadesinde, "12.57'de görece başladım. İlk seferini TÜYAP-Söğütlüçeşme arasında yaptım. 20 dakika dinlendim. Sonra Söğütlüçeşme-TÜYAP seferine başladım. Hava yağmurluydu. Haramidere Sanayi Durağı'na gelirken kontrollü inmeye başladım. Durağa 20 metre kala frene basmaya başladım. Ancak metrobüs yavaşlamadı. Yeniden frene bastım ancak yine yavaşlamadı. Önümdeki metrobüsün yolcu indirdiğini görünce kazayı en hafif şekilde atlatmak için yandaki duvara çarpmak için direksiyonu kırdım ancak önümdeki metrobüse çarptım" ifadelerini kullandı.

"ÇİFT KÖRÜKLÜ OLDUĞU İÇİN DİĞERLERİNDEN DAHA UCUZ"

Şaban Ş'nin ifadesinin devamında, "Ölen kadın ve yaralanan kişilerin nasıl yaralandığını görmedim. Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım, direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Kazadan sonra ilk şoku atlattığım gibi kapıları açıp yolcuların tahliye olmasını sağladım. Hızım 40'tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha ucuz. Kaza günü yağış vardı, beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalışsam da durduramadım" dediği öğrenildi.