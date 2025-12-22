Haberler

Beylikdüzü'nde 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde dakikalar içerisinde 3 farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan şüphelilerden M.F.(16) ve Muhammet A.(20) yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 13 Aralık Cuma günü saat 06.00 sıralarında Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk bir sitenin altında bulunan 3 farklı iş yerine dakikalar içerisinde girdi. Çocuklardan 2'si dışarda beklerken, 1 kişi içeri girerek kasadaki paraları çalıp kaçtı. Para ve bilgisayar çaldıkları öne sürülen şüphelilerin, iş yerlerine girdikleri ve 2 kişinin etrafı gözetlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

28 AYRI HIRSIZLIKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi Amirliği' ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hırsızlığa karıştıkları tespit edilen M.F. ve Muhammet A. yakalanarak gözaltına alındı. M.F.'nin 28 ayrı hırsızlık ile iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan arandığı belirlenirken, Muhammet A.'nın ise 9 ayrı hırsızlıktan arandığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olaya karışan ve kimliği tespit edilen E.G.'yi yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
