Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde Yıkım Sırasında Olaylar Çıktı

BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Sahili'nde yıkım sırasında olaylar çıktı. İBB'ye bağlı ekiplere saldıran grup, silah ve bıçak çekip havaya ateş açtı. Biri polis 3 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.spor tesisinin yıkımı için İBB'ye bağlı ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. Ancak spor tesisinin etrafını kapatan 15 kişilik grup ekiplere karşı koydu. İş makinelerinin önüne sanayi tipi tüpler koyan grup, kepçelerin üstüne de çıktı. İş makinelerinin harekete geçmesi üzerine gruptakiler bıçak ve silah çekti. Bir kişi silahı zabıta ekiplerine defalarca doğrultup ateş etmekle tehdit etti. Ekiplerin ilerlemesi üzerine silahlı kişi havaya ateş açtı. Grubun pitbull cinsi köpeği de ekiplerin üzerine salmasıyla bir polis memurunun yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel