Beykoz'da Depoda Yangın: Malzeme Hasar Gördü
Beykoz'un Çiftlik Mahallesi'nde bir inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın, gece saatlerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun dışındaki malzemelere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak depoda önemli hasar oluştu.
Beykoz'da inşaat malzemesi bulunan depoda çıkan yangın hasara yol açtı.
Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir depoda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın depoyu sararak dışarıdaki malzemeye de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.
Deponun yandığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel