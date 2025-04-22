Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

Beykoz'da Depoda Yangın: Malzeme Hasar Gördü

Beykoz'da Depoda Yangın: Malzeme Hasar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'un Çiftlik Mahallesi'nde bir inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın, gece saatlerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun dışındaki malzemelere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak depoda önemli hasar oluştu.

Beykoz'da inşaat malzemesi bulunan depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir depoda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın depoyu sararak dışarıdaki malzemeye de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

Deponun yandığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.