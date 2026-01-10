Haberler

Hatay'da yola harç döken beton mikserinin sürücüne ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, tehlikeli şekilde yük taşıdığı tespit edilen beton mikseri sürücüsüne 5 bin 662 lira ceza kesildi. Olay, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine dikkat çekti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 5 bin 662 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolu Karaali kavşağında tehlikeli şekilde yük taşıyarak trafiği tehlikeye düşüren beton mikserine ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çalışma kapsamında plakasından kimliğini tespit ettikleri sürücüye 5 bin 662 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi

Milletvekilleri Meclis'te nöbette! Tek bir istekleri var
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz