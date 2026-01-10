Hatay'da yola harç döken beton mikserinin sürücüne ceza
Hatay'ın Antakya ilçesinde, tehlikeli şekilde yük taşıdığı tespit edilen beton mikseri sürücüsüne 5 bin 662 lira ceza kesildi. Olay, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine dikkat çekti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 5 bin 662 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolu Karaali kavşağında tehlikeli şekilde yük taşıyarak trafiği tehlikeye düşüren beton mikserine ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler çalışma kapsamında plakasından kimliğini tespit ettikleri sürücüye 5 bin 662 lira ceza kesti.