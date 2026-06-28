Adıyaman'da çıkan yangında 4 iş yeri hasar gördü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir markette çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saatte kontrol altına alırken, 4 iş yerinde hasar meydana geldi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.
Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde Burhan G'ye ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bitişikteki 3 iş yerine daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Burak Özmercan