Beşiktaş'ta Taksimetre Açmayan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Beşiktaş'ta, taksimetre açmadan yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 9 bin 574 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta, bir taksicinin taksimetre açmadan yolcuları "Kuruçeşme'den Şişli'ye 280 liraya" götürdüğü videonun sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu kimliğini belirlediği taksi sürücüsü Y.Y'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak" ve "taksimetre açmamak" maddelerinden toplam 9 bin 574 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi.