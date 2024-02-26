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Beşiktaş'ta Taksimetre Açmayan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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Beşiktaş'ta taksimetre açmadan yolcu taşıdığı tespit edilen bir sürücüye 9 bin 574 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine çalışma başlatarak sürücüyü tespit etti. Sürücüye, taksimetre açmamak ve çalışma ruhsatı olmadan taşımacılık yapmak suçlarından ceza uygulandı.

Beşiktaş'ta, taksimetre açmadan yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 9 bin 574 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta, bir taksicinin taksimetre açmadan yolcuları "Kuruçeşme'den Şişli'ye 280 liraya" götürdüğü videonun sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu kimliğini belirlediği taksi sürücüsü Y.Y'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak" ve "taksimetre açmamak" maddelerinden toplam 9 bin 574 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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