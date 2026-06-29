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Beşiktaş'ta 72 milyon liralık altın dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı

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Beşiktaş’ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 83 yaşındaki Dinçer K.’yi 72 milyon lira değerindeki bin 758 cumhuriyet altınını teslim etmeye ikna etti. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli için arama sürüyor.

BEŞİKTAŞ'ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, Dinçer K.(83)'yi 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim almaya ikna eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor

Olay, 16 Nisan günü Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dinçer K. telefonla kendisini arayan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapılan çalışmalarda, olayda 'Eldenci', 'Aracı', 'üst aracı' ve 'Atıcı' olarak görev aldıkları değerlendirilen şüpheliler Mehmet Uçak, Hasan Taş, İsmail Aygin, Fethi Kaymaz ve Selahattin Akmeşe'nin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler bugün, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 'Organizatör' olarak değerlendirilen şüpheli Hakan Ural ile 'Atıcı' konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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