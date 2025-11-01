Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar arasında kavga: 1 ağır yaralı
Beşiktaş stadında yarın oynanacak derbi için koreografi hazırlığı sırasında taraftarlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralanırken, 3 kişi kaçtı ve polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Beşiktaş stadı çevresinde, yarın Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi koreografi çalışması için toplanan taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için koreografi çalışması yapan Beşiktaşlı tribün liderleri arasında tartışma çıktı.
Yer ve bilet konusu yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede, 1 kişi ağır yaralandı.
Şüpheli 3 kişi kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.