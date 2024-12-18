Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, YSK Başkanı'nı Ziyaret Etti
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Yener, Adalı'ya başarı dileğinde bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün 29 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Adalı, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında YSK Başkanı Yener ile görüştü.
YSK'de gerçekleşen ziyarette Yener, Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı'ya başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel