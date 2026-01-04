Haberler

Sanders'tan Trump'a Venezuela Tepkisi: "Trump Yurt Dışındaki Yasa Dışı Askeri Maceracılığına Son Vermeli"

Demokrat Senatör Bernie Sanders, Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik askeri eylemlerini eleştirerek, Amerika'daki ekonomik krizle ilgili endişelerini dile getirdi ve Trump'ın yurt dışındaki askeri müdahalelere son vermesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik saldırısını kınayarak, "Amerikalıların çoğu ekonomik krizle boğuşurken Trump yurt dışında yasa dışı askeri maceralara son vermeli" ifadelerini kullandı.

Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı videolu mesajda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela saldırısını kınadı.

Sanders, "Trump, 'Önce Amerika' sloganıyla seçim kampanyası yürütmüştü. Şimdi ise Venezuela'yı 'yönetmek' mi istiyor? Amerikalıların yüzde 60'ı maaştan maaşa yaşıyor. Sağlık sistemi çöküyor. Konut fiyatları çok yüksek. Trump, ülkedeki bu büyük krizleri ele almalı ve yurt dışındaki yasa dışı askeri maceracılığına son vermelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
