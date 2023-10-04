Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından takip edilen bir araçta uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerinin aracı takip edildi, kıskıvrak yakalandılar

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından takip edilen ve durdurulan bir aracın içerisinden uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir aracı takibe aldı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde bir miktar satışa hazır uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandı.