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Bender Abbas Limanı'nda Yangın Çıkarken Patlamanın Ardından İncelemeler Devam Ediyor

Bender Abbas Limanı'nda Yangın Çıkarken Patlamanın Ardından İncelemeler Devam Ediyor
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İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda konteyner taşıma işlemleri esnasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 26 Nisan'daki büyük patlamanın ardından limanda yaşanan bu olay dikkat çekti.

İran'ın Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da büyük patlama yaşanan Şehid Recai Limanı'nda konteynerler taşınırken yeniden yangın çıktığı ancak kısa sürede söndürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yangın çıktı.

Konteynerlerin taşınması sırasında konteyner istifleyicilerinden birinin hidrolik pompasının arızalanmasıyla dökülen akaryakıt nedeniyle çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin de yaralandığı patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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