Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yüzlerce taksi sürücüsü, taksi taşımacılığında yapılması planlanan değişiklikleri protesto etti.

Belgrad'daki kent meclisi binası önüne araçlarıyla gelen taksiciler, sektörde yapılması planlanan değişikliklerin iptal edilmesini talep etti.

Belgrad Taksi İşletmecileri Meslek Birliği (SITAB) tarafından düzenlenen gösteride taksiciler, son 5 yılda tüzel kişilere verilen tüm taksi ve araç ruhsatlarının incelenmesini, şirketler ile sürücülerinin yasal gerekliliklere uygunluğunun denetlenmesini ve mevzuata aykırı verilen ruhsatların iptal edilmesini istedi.

SITAB Yönetim Kurulu Başkanı Vlado Bulatovic, basına yaptığı açıklamada, bazı büyük şirketlerin gerekli yasal sınırlamalara tabi olmadan faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı verilerinde şirketler adına 880 taksinin kayıtlı olduğunu aktaran Bulatovic, kent yönetiminin kayıtlarında ise bu sayının 380 olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA