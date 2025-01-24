Belen Kaymakamı Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'ın "Özgürlük kulesi" adlı fotoğrafını oylayan Yılmaz, "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesini seçti.

Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafı tercih etti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getiren Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.