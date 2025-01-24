Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Belen Kaymakamı Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi

Belen Kaymakamı Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerden seçtiği fotoğraflarla dikkat çekti. Yılmaz, 'Özgür Suriye' kategorisine özel bir fotoğraf seçerken, diğer kategorilerde de öne çıkan çalışmaları değerlendirdi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'ın "Özgürlük kulesi" adlı fotoğrafını oylayan Yılmaz, "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesini seçti.

Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafı tercih etti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getiren Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello, boş tribünlere konser verdi

Boş tribünlere konser verdi!
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.