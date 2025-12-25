Haberler

Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca'dan tekstil firmasına ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firmasını ziyaret ederek üretim, istihdam ve bölge ekonomisine katkıları üzerine bilgi aldı. Karaca, yatırım ve girişimcileri destekleyeceklerini vurguladı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan tekstil firmasını ziyaret etti.

Tesiste incelemede bulunan Karaca, işletme sahibi Yaşar Karaca ve çalışanlarla bir araya geldi, üretim süreci, istihdam ve fabrikanın bölge ekonomisine sağladığı katkı hakkında bilgi aldı.

Karaca, üretim ve istihdama katkı sağlayan her yatırımın ülke ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu söyledi.

İstihdama ve üretime değer katan her yatırımın geleceklerine yapılan en güçlü katkı olduğunu vurgulayan Karaca, "Sanayi ve üretim alanında yapılan her girişim, hem ekonomimizi büyütmekte hem de gençlerimize iş imkanı sunmaktadır. Bu anlamda üretim yapan, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyor, onların yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Karaca, Salıpazarı ve çevresinde üretim, girişimcilik ve istihdamı artıracak her türlü yatırımı desteklemeye devam edeceklerini, belediye olarak girişimcilere kolaylık sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti