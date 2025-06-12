Belçika, NATO Savunma Hedeflerini Kabul Etmekte Zorlanıyor

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'inin savunmaya ayrılması yönünde belirleyeceği yeni hedefe zorlandığını ve bundan memnun olmadığını ancak güvenilir bir müttefik olarak bu hedefe uyum sağlayacağını belirtti.

Prevot, German Marshall Fund tarafından Brüksel'de düzenlenen panelde konuştu.

Ülkesinin savunma harcamaları ve üretimi açısından uzun zamandır "kötü bir öğrenci" olduğunu söyleyen Prevot, şubat ayında göreve gelen yeni hükümetin bu konuda elinden geleni yapma iradesini ortaya koyduğunu ve GSYİH'nin yüzde 1,3'üne ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi.

Prevot, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO zirvesinde kabul edilecek yeni hedefe ilişkin, "Açıkçası, şu anda yüzde 5'lik bu yeni hedefi onaylamaya zorlanmaktan çok da heyecan duymuyoruz. Ancak Belçika zaten güvenilir bir ortak ve güvenilir bir ortak olarak kalmaya niyetliyiz." dedi.

Belçikalı bakan, bunu "yalnızca ABD talep ediyor diye değil; Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore gibi ülkelerden yönelen tehdit nedeniyle" de yapacaklarını ekledi.

Avrupa kamuoyunu "savunmaya milyarlarca avro harcamaya hazırlama" baskısı

Kendi ülkesi de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunda yüksek düzeyde borç oranı ve bütçe açıkları olduğunu vurgulayan Prevot, "İnsanlara sosyal güvenlik, emeklilik ile ilgili önemli reformların zamanının geldiğini anlatıyoruz. Bazı insanların bunu anlamaları oldukça zor. Aynı zamanda, savunma sektörü için milyarlarca yatırım yapmamız gerekiyor. Kamuoyunu bölersek bu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin rejimi için bir kazanç olacaktır yani bu yatırımların neden gerçekten önemli olduğunu açıklamaya dikkat etmeliyiz." diye konuştu.