Belçika Kraliçesi Mathilde'den İstanbul Deniz Müzesi Ziyareti

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, 'Ekonomik Misyon' kapsamında Türkiye'ye geldi. İstanbul Deniz Müzesi'ni ziyaret eden Kraliçe, kayıklar ve tarihi eserler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelerek 'Asırlık Zarafet' sergisini gezdi ve Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Belçika Kraliçesi Mathilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, geçmişten tevarüs eden Türk kültür mirasını, geleceği inşa eden dinamik bir yapı taşı olarak yeniden tanımlayan "Asırlık Zarafet" sergisini gezmişti.

Daha sonra Kraliçe Mathilde, İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
