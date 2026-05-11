Belçika Kraliçesi Mathilde'den İstanbul Deniz Müzesi Ziyareti

"Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, İstanbul Deniz Müzesi'ni ziyaret etti.

Mathilde, müzedeki kayıklar ve tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

Belçika Kraliçesi Mathilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, geçmişten tevarüs eden Türk kültür mirasını, geleceği inşa eden dinamik bir yapı taşı olarak yeniden tanımlayan "Asırlık Zarafet" sergisini gezmişti.

Daha sonra Kraliçe Mathilde, İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmişti.