Belçika Kralı ve Başbakanı Davos'ta Trump ile görüştü

Belçika Kralı Philippe ve Başbakanı Bart de Wever, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga, Kral Philippe ile Başbakan de Wever'in Davos'ta Trump'la görüştüğünü duyurdu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 15 dakika süren görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da hazır bulundu.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.