Belçika, AB'nin SAFE programı kapsamında savunma kapasitesini güçlendirecek

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin, savunma kapasitesini güçlendirmek için Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programı kapsamında 8,34 milyar avroluk finansmana erişeceğini açıkladı.

Francken, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'nın, SAFE programı sayesinde uygun koşullu Avrupa finansmanı kullanarak savunma alanındaki yatırımlarını hızlandıracağını belirtti.

Belçika'nın, Avrupa'daki ortaklarıyla hava savunması, insansız hava araçları, hassas güdümlü silahlar, uydu sistemleri ve hibrit tehditlere karşı koruma alanlarında yatırım yapacağını ifade eden Francken, "Bugünün çatışmalarında kritik öneme sahip modern kabiliyetlere yatırım yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Francken, "Bugün ülkemizin ve Avrupa'nın güvenliği için önemli bir adım atıyoruz." ifadesini kullanarak, güçlü savunmanın güçlü işbirliği gerektirdiğini belirtti.

Bakan Francken, daha güçlü savunma politikası oluşturulmasına katkılarından dolayı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Jan Jambon ile Avrupa Komisyonu üyeleri Piotr Serafin ve Andrius Kubilius'a teşekkür etti.

Belçika'nın savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik adımları

Belçika hükümeti, son dönemde Avrupa'daki güvenlik ortamının değişmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik adımlarını artırmıştı.

NATO harcama hedeflerine yaklaşmayı amaçlayan hükümet, savunma bütçesini yükseltme, askeri kapasiteyi artırma ve ülkeyi Avrupa savunma üretim zincirinde daha güçlü konuma getirme hedefini vurguluyor.

Savunma Bakanı Francken, bu anlamda Türkiye'yi rol model olarak gördüğünü sık sık dile getiriyor.

SAFE mekanizması

AB'nin, Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'de Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı "savunmada 2030 hedefleri"nin parçası olan SAFE, 29 Mayıs 2025'te yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden ortak satın alımlar yapabilecek.

Türkiye gibi AB'ye aday ülkeler ve Kanada gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelecek.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

