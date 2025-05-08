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BEDAŞ'tan Mitingdeki Elektrik Kesintisi İddialarına Yanıt

BEDAŞ'tan Mitingdeki Elektrik Kesintisi İddialarına Yanıt
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., CHP'nin düzenlediği miting sırasında yaşandığı öne sürülen elektrik kesintisi iddialarını yalanlayarak Beyazıt Meydanı'nda kesinti olmadığını açıkladı.

(İSTANBUL) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 7 Mayıs Çarşamba akşamı CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında yaşandığı öne sürülen elektrik kesintisi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. BEDAŞ, miting boyunca Beyazıt Meydanı'nda herhangi bir elektrik veya aydınlatma kesintisinin yaşanmadığını bildirdi.

BEDAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"7 Mayıs Çarşamba akşamı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting sırasında 'elektrik kesintisi' olduğuna ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Mitingin başladığı andan itibaren ve halen Beyazıt Meydanı'nda herhangi bir 'elektrik arızası veya kesintisi', 'aydınlatma arızası veya kesintisi' bulunmamaktadır. Elektrik dağıtım hizmetimizi, görev ve yetki sınırlarımız çerçevesinde, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürdüğümüzü belirtir durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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