Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına el konuldu

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın, "suç gelirlerini akladığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmada malvarlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emareler bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında başsavcılık tarafından resen el koyma kararı verildiği, kararın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandığı belirtildi.