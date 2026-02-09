Haberler

Bebek Otel'in sahibinin mal varlığına el konuldu

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığı, suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı gerekçesiyle el konuldu.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 7 Ocak 2026 tarihinde tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına, suçtan elde edildiği ve gelirlerin aklandığına ilişkin tespitler bulunması nedeniyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

