Haberler

Muzaffer Yıldırım'ın 6 Şirketine Kayyım Atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında, Yıldırım ile ilişkili 6 şirkete TMSF'nin kayyım olarak atandığını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, Yıldırım ile ilişkili 6 şirkete TMSF'nin kayyım olarak atandığını kamuoyuna duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, iş insanı ve Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 adet şirkete ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. "

Kaynak: ANKA
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Sürücüleri kara kara düşündürecek haber! Tarihi seviyeyi gördü
İran'da okulun yakınına düşen füzenin dehşeti kameralarda: Çocuklar dehşeti yaşadı

Her şeyden habersiz oyun oynarken dehşeti yaşadılar
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı
50 yıllık hayat arkadaşlığı aynı gün son buldu

50 yıllık hayat arkadaşlığı aynı gün son buldu
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı