Üye Girişi
Haberler
ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı
Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
Şimşek'ten asgari ücret çıkışı geldi vatandaş kağıda kaleme sarıldı
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu

BDDK onay verdi, yeni bir banka kuruluyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu finans hizmetleri veren AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal ederek, Katılımevim Katılım Bankası A.Ş.'nin kurulmasına onay verdi.

AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal eden ve Katılımevim Katılım Bankası A.Ş. ismiyle yeni bir katılım bankası kurulmasına izin veren BDDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

FİNANS ŞİRKETİNİN İZNİ İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni iptal edildi.

YENİ BİR KATILIM BANKASI KURULUYOR

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Katılımevim Katılım Bankası A.Ş. adında bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.

BDDK onay verdi, yeni bir banka kuruluyor
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
img

Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama
img

Dünyaca ünlü kentte sokakta sigara içmek yasaklanıyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKerem Ve:

Katılımev öne çıkmaya çalışıyor ama inşallah altından çapanoğlu çıkmaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kapitalizm haram rant faiz düzeni hiç bir zaman bütün insanlara mutluluk refah getirmez aslında umutsuzca çare olarak sarıldıkları bu haram ve faiz düzeni dertlerine çare olmaz aksine onları felaketin içine çekip geleceğini hayatını esaret altına alıp insanı kendine köle eder

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Konut ve otomobil satışında yeni dönem
Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
İşte dün geceye damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, yıllar öncesine gitti

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir son bölümde ne oldu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (17 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Recep ayı ne zaman 2025? MASTERCHEF İLK CEKETİ KAZANAN | MasterChef ilk ceketi kim aldı? MasterChef Beyza ilk önlüğü aldı mı? 1 Ocak 2025 tatil mi? 2025 resmi tatil günleri ne zaman, toplam kaç gün tatil var? Sömestr tatili ne zaman 2025? 17 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 17 Aralık okullar tatil mi? Okullar bugün kar tatili mi, hangi illerde? 17 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 17 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Nihat Özçelik tutuklandı mı? Borsacı Nihat Özçelik neden tutuklandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.