BBP Genel Başkanı Destici, Kosova'nın Prizren kentinde temaslarda bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balkanlar ziyareti kapsamında Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde temaslarda bulundu.

Destici, Prizren ziyareti kapsamında Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulanan Destici, BBP olarak bağımsızlığından bu yana Kosova ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda öncülük ettiklerini belirtti.

Kosova'da yaşayan Türk, Boşnak, Arnavut ve diğer topluluklara ayrım gözetmeksizin kardeş gözüyle baktıklarını söyleyen Destici, "BBP kurulduğu günden bu yana hem Kosova devletiyle hem Kosova Demokratik Türk Partisiyle hep yakın ilişkiler içerisinde olmuştur. BBP Kurucu Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, Kosova'nın bağımsızlık mücadelesine de destek vermiştir. Aynı zamanda Kosova'nın bağımsızlık ilanında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaparak ilk Türkiye'nin tanıması gerektiğini dile getiren ilk milletvekili ve parti genel başkanı olmuştur." dedi.

Mustafa Destici, Kosova ziyaretinin ardından Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Bulgaristan'da da temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:

"Soydaşlarımızın, gençlerimizin özellikle üniversite öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak, Kosova'da yaşayan soydaşlarımızın Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden faydalanmasını temin etmek konuları başta olmak üzere biz her konuda Fikrim Bey, KDTP ve Kosovalı soydaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güzel şekilde ilişkilerimizi sürdüreceğiz."

Bakan Damka ise görüşmede, Kosova'daki Türk toplumunun karşılaştığı sorunlara çözümler bulma konusunda destek istediklerini dile getirerek, "Gayemiz, buradaki Türk toplumunun daha rahat bir hayat sürdürebilmesi açısından hem anavatanımızın yanımızda olması hem de anavatana olan bağın daha da güçlü kalması, asıl hedefimiz bu." diye konuştu.

Destici, Kosova ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu ile Prizren ve Mamuşa Belediye Başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.