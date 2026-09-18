Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: "Borsa İstanbul’da yaşanan sert dalgalanma yalnızca rakamlardan ibaret değildir"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Destici: 'Borsa İstanbul’da yaşanan sert dalgalanma yalnızca rakamlardan ibaret değildir'
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,  "Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanma yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Döviz yerine Türk lirasında yatırım yapmayı tercih eden vatandaşlarımızın birikimleri de burada etkilenmektedir" dedi.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,  " Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanma yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Döviz yerine Türk lirasında yatırım yapmayı tercih eden vatandaşlarımızın birikimleri de burada etkilenmektedir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Küçük yatırımcının korunması gerektiğini vurgulayan Destici, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklamalarını ve uygulanacak tedbirleri desteklediklerini belirtti. Destici, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul'da yaşanan sert dalgalanma yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Döviz yerine Türk lirasında yatırım yapmayı tercih eden vatandaşlarımızın birikimleri de burada etkilenmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda vatandaşlarımızın tasarruflarını dövizde veya yurt dışında tutmak yerine Türk lirası cinsinden değerlendirerek sermaye piyasalarımıza yönelmesi, ülkemizin finansal istikrarı açısından kıymetlidir.

Lakin bu güvenin zedelenmesine yol açacak her türlü manipülasyon ve spekülatif işlem, yalnızca yatırımcıya değil, ekonomimize de zarar verir. Hele ki küçük yatırımcının birikiminin hedef alınması asla kabul edilemez.

SPK'YA İNCELEME VE YAPTIRIM ÇAĞRISI

SPK; piyasayı manipüle eden, yapay fiyat ve işlem hareketleri oluşturan, yatırımcıların güvenini istismar eden kişi ve yapılar hakkında gereken inceleme ve denetimleri kararlılıkla yapmalı; hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde gerekli müeyyideleri gecikmeksizin uygulamalıdır.

Bu minvalde, SPK'nın ve TCMB'nin yaptığı açıklamaları ve uygulanacak esasları desteklediğimizi ifade ediyoruz. Kim ki milletimizi rakamlarla kandırır ve şahsi kazançları uğruna devletimizin ve milletimizin sermayesine göz diker; devletimizin ilgili kurumları bunlar hakkında en ağır tedbirleri almalı, vatandaşlarımızın bu süreçten zarar görmeden çıkmasını sağlamalıdır.

Defaatle tekrar ediyoruz: Devletimiz böylesine sıkı bir para politikası uygularken finansal piyasaları kendi oyuncakları haline getirerek milletimize ağır darbeler vurmaya çalışanlarla ilgili gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır."

Kaynak: ANKA
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Kocasını tanımayan yok! İstanbul için yaptığı paylaşım olay oldu
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Denizli'de 3 milyonluk hırsızlığın şüphelileri yakalandı! Adliye önünde ailelerinden ağır tepki gördüler

Adliye önünde hiç ummadıkları oldu! Kendi aileleri isyan etti
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk

Petrol tankeri alev alev yandı! İran "vuran biziz" dedi
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi