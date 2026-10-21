BBC, ilkbaharda iki kanalını kapatarak iki yılda 500 milyon sterlin tasarruf edecek

BBC, ilkbaharda iki kanalını kapatarak iki yılda 500 milyon sterlin tasarruf edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBC, salı günü yaptığı açıklamada ilkbaharda BBC Three ve BBC Scotland kanallarını kapatacağını bildirdi. Kapanışın iki yılda 500 milyon sterlin (669 milyon ABD doları) tasarruf hedefleyen plan kapsamında olduğu belirtildi.
LONDRA, 21 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan BBC binası, 20 Ekim 2026.
İngiliz kamu yayıncısı BBC salı günü yaptığı açıklamayla ilkbahar aylarında BBC Three ve BBC Scotland kanallarını kapatacağını duyurdu. Kararın iki yıl boyunca 500 milyon sterlin (669 milyon ABD doları) tutarında tasarruf sağlama planı kapsamında alındığı belirtildi. (Fotoğraf: Li Mangmang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua