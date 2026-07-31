En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerine ait iş yerlerinde, tesisin faaliyette olduğu tarihlerle sınırlı olmak üzere 2026 yılı mayıs ila aralık ayları/dönemleri için sigorta primi desteği sağlanacak.

İmalat sektöründe istihdamı koruma odaklı politikalar doğrultusunda uygulanan destek programlarının kaynağının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatıldı.

En düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltildi.

İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye ve düzenleme yapmaya Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak.

İş Kanunu kapsamında istihdam edilenler hariç olmak üzere PTT personeli, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Siber Güvenlik Başkanlığına devredilen görev ve yetkiler kapsamındaki taşınır bilgi işlem altyapısı ve sistemler, veri merkezi, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü kayıt ve doküman ile her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler Siber Güvenlik Başkanlığına devredilecek.

Genel aydınlatma kapsamındaki yerlerin aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanma süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA