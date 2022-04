Bayramlık ayakkabılar muhtardan

Mahalle muhtarı ihtiyaç sahiplerine 2 bin çift ayakkabı dağıttı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mahalle muhtarlığı yapan Gonca Kaan, bir hayırsever ve kendi imkanları ile 3 yıldır geleneksel hale getirdiği bayram yardımlarına bu yıl da devam etti.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan, muhtar olduğu günden beri her yıl ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor. Muhtar olduğu ilk yıl mahallede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine bin 500 çift ayakkabı yardımı yapan Kaan, bu yıl da bayramda ihtiyaç sahiplerine 2 bin çift ayakkabı yardımı yaptı. Kaan, diğer mahalle muhtarlarının da sıkıntılarla mücadele ettiğini söyleyerek, "İsteyince her şeyi yapmak mümkün" dedi.

Yardım kampanyasını duyurduğu günden beri telefonlarının susmadığını söyleyen Gonca Kaan, "Ben 3 sene önce başlattığım bu yardımları her yıl geleneksel hale getirdim. Her sene ayakkabı olsun, çocuklara bayramlık kıyafetler olsun birçok yardım gerçekleştiriyoruz. Büyük yardım olarak da bu yıl 2. yardım oluyor. Daha önceki Ramazan Bayramı'nda bin 500 çift ayakkabı dağıttık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve bu yıl da Allah izin verirse ihtiyaç sahibi aile bireylerine 2 bin çift ayakkabı dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Ayakkabıların mali kaynaklarından biri hayırseverimiz ve ben de kendim destek oluyorum. Vatandaşlarımız da bu yardımlardan memnun. Kendi sosyal medyamdan bir paylaşım yaptım ayakkabı yardımı ile ilgili ve o günden beri telefonlarım susmuyor. Ben de ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada herkese yetecek kadar çok sayıda ayakkabı var. İhtiyaç sahipleri buyursun gelsinler, biz onlara yardım etmeye hazırız. Diğer muhtar arkadaşlarımın da bu konularda gayret ettiklerini biliyorum. Her mahallenin kendine göre sıkıntısı var ve mücadele ettiklerini de biliyorum. İstedikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Yeter ki mücadele etsinler ve istesinler" dedi.