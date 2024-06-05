Bayramiç'te motosiklet kazaları nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde son günlerde artan motosiklet kazalarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalar nedeniyle trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Bayramiç Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, olası kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı.

İlçenin belirli noktalarına park edilen motosikletleri denetleyen ekipler, plakası olmayan ya da eksiklikleri bulunanları tespit ederek yediemine gönderdi.