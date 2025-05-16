Bayramiç'te 19 Mayıs Koşusu Düzenlendi

Bayramiç'te 19 Mayıs Koşusu Düzenlendi
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu etkinliği düzenlendi. Koşu, çeşitli kategorilerde gerçekleştirildi ve kazananlara ödülleri törenle verildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koşu düzenlendi.

Bayramiç Kaymakamlığınca düzenlenen koşu, Bayramiç Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle 4 kategoride gerçekleştirildi.

Toplam 2 bin metrelik parkurdaki koşuda dereceye girenlere ödülleri Akbulut Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi.

Törene, Kaymakam Emrah Bütün, Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel
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