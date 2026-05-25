Haberler

Tekirdağ'da tatlıcılarda bayram mesaisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı öncesinde tatlıcılarda yoğunluk arttı. Hayrabolu'daki imalathanelerde ustalar, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. En çok fıstıklı, cevizli baklava ve kadayıf tercih ediliyor.

Kurban Bayramı öncesinde tatlıcılarda yoğunluk artarken, işletmeler siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde ustalar, vatandaşların bayram sofralarını süsleyecek ürünleri hazırlamak için gece geç saatlere kadar çalışıyor.

Tatlı imalatçısı Abdurrahman Gören, Kurban Bayramı öncesi işlerinde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

Yoğun talebe yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Gören, "Bayram dönemlerinde özellikle geleneksel tatlılara ilgi daha da artıyor. Vatandaşlarımız en çok fıstıklı ve cevizli baklava ile kadayıf çeşitlerini tercih ediyor. Siparişleri zamanında teslim edebilmek için ekip olarak yoğun çaba gösteriyoruz." dedi.

Gören, ayrıca, bayram süresince misafirlere ikram edilmek üzere hazırlanan tatlıların taze ve günlük üretildiğini ifade ederek, kaliteli ürün sunmaya önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sedat Kara
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var' iddiası

Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesi çok uzun! İşte kalemi kırılan isimler
İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan bir kişi idam edildi

Komşuda infaz! Protestocunun kalemini kırdılar
Cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Cam silerken canından oldu
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP'li başkan harekete geçti! Kılıçdaroğlu için kesin ihraç talebi
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

"Özgür Özel anlaşmaya yakındı, bir isim mesaj gönderdi"
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti Roma'da hayatlarını birleştirdi

Sessiz sedasız evlendiler! Hem de Roma'da
Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba

Söz kesildi! Süper Lig devinin ilk sürpriz transferi Real Madrid'den