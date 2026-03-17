Haberler

Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı öncesi Borsa İstanbul’da işlem yapacak yatırımcılar için takas süresi uyarısı yapıldı. T+2 sistemi nedeniyle hisse ve fon satışlarında paranın hesaba geçişi bayram sonrasına sarkabilir. Dolayısıyla yarın satış yapan bir yatırımcı parasını ancak 23 Mart Pazartesi alabilecek.

Borsa İstanbul’da hisse senedi ve yatırım fonu işlemlerinde uygulanan T+2 takas sistemi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yatırımcıların nakit akışını doğrudan etkileyecek. 18 Mart 2026 Çarşamba günü (yarın) satış yapan yatırımcılar, paralarını ancak tatil sonrasındaki 23 Mart Pazartesi günü hesaplarında görebilecek.

BUGÜN SON GÜN

Nakit ihtiyacı olan yatırımcılar için kritik eşik bugüne işaret ediyor. Hisse ve fon satışını bugün gerçekleştirenler, 19 Mart Perşembe günü paralarını alabilecek. Ancak çarşamba veya perşembe günü yapılan satışların ödemeleri bayram tatili nedeniyle 23 Mart Pazartesi gününe kalacak.

BORSA BAYRAMDA KAPALI OLACAK

Borsa İstanbul, bayram nedeniyle Ramazan Bayramı arifesine denk gelen perşembe günü yarım gün işlem gördükten sonra tatil sürecine girecek ve pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Bu süreçte takas işlemleri de gerçekleşmeyeceği için yatırımcıların planlamalarını buna göre yapması önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Saran'ın, Tedesco'yu neden kovmadığı ortaya çıktı

Tedesco'yu neden kovmadığı ortaya çıktı
İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı, yanlışlıkla binayı vurdu

İsrail yine savaş alanına döndü! Ancak vuran İran değil
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması

Başbakanın karısı ama işlediği iddia edilen suç akılalmaz
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir

İlk kez bu kadar açık ifade etti: Bayrak değişimi olabilir
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor