Selçuk Özdağ: Bayram İkramiyelerinin 17 Bin TL'ye Çıkarılması İçin Hazırladığımız Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na Sunduk

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin TL'ye çıkarılması için hazırladıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı ve iktidar ile muhalefet partilerinin desteklerini beklediklerini belirtti.

Bayram ikramiyelerinin 17 Bin TL'ye çıkarılması için Meclis Başkanlığı'na hazırladıkları kanun teklifini sunduklarını açıklayan Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulu'nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL'ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı'na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun"

Kaynak: ANKA
