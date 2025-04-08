Bakanlıktan CHP'li Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon liralık ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in CHP'li Bayraklı Belediyesine 'vahşi depolama' gerekçesiyle toplamda 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası kesti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğançay Mahallesi'ndeki bir arazide "vahşi depolama" yapıldığı gerekçesiyle İzmir'in Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.
"VAHŞİ DEPOLAMA" TESPİT EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirlendi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.
ÇEVRE KANUNUNA AYKIRI BULUNDU
Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandı.
Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.