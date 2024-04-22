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Bayer CEO'su Bill Anderson: Çin'e Yatırım Kararlılığımızı Dile Getirdik

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Bayer AG CEO'su Bill Anderson, Çin'in şirketin küresel ticari faaliyetlerinde stratejik bir dayanak olduğunu ve gelecekte Çin'e yatırım yapma kararlılıklarını dile getirdiğini belirtti.

SHANGHAİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Bayer AG CEO'su Bill Anderson, şirketin küresel ticari faaliyetlerinde Çin'in stratejik bir dayanak olarak önemli rol oynadığını vurgularken, gelecekte Çin'e yatırım yapma kararlılıklarını dile getirdi.

Anderson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a geçen hafta başında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde Alman iş dünyası temsilcilerinden biri olarak eşlik etmişti.

Kısa süre önce Xinhua ile söyleşi yapan Anderson, "Çin'i ziyaret etmek, Çinli liderlerle temasta bulunmak, müşterilerle daha yakın ilişki kurmak ve pazarla ilgili daha derinlemesine fikir edinmek için her fırsatı değerlendirmek istiyorum" dedi. Anderson bunun, şirketin inovasyonu hızlandırmasını, yatırımları genişletmesini ve hastalara, tüketicilere ve yetiştiricilere daha iyi hizmet verme kabiliyetini artırmasını sağlayacağını vurguladı.

Alman sağlık ve tarım devi Bayer'in Çin'deki ticari faaliyetleri 140 yılı aşkın süredir devam ediyor. Şirketin Çin'de yaklaşık 8.000 çalışanı ve çok sayıda araştırma, geliştirme ve inovasyon merkezi ile tedarik merkezleri bulunuyor.

Günümüzde Bayer'in küresel iş faaliyetlerinin en önemli stratejik ayaklarından biri olan Çin ayrıca şirketin üç bölümü olan ilaç, tüketici sağlığı ve bitki bilimi açısından da en önemli pazarlardan biri konumunda bulunuyor.

Bayer'in Çin'deki gelecek yatırımlarına da değinen Anderson, hücre ve gen terapisine odaklanan yeni bir açık inovasyon platformunun bu yıl Shanghai'da açılacağını duyurdu. CEO, şirketin ayrıca Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde yeni bir bitki bilimi tesisi ile Shanghai'da yeni bir tüketici sağlığı inovasyon merkezi kurmaya hazırlandığını belirtti.

Anderson, "Çin'in yüksek kaliteli kalkınma konusundaki kararlılığı oldukça cesaret verici. Yatırımların gelecekte de devam edeceğinden eminim" dedi.

Çin'in uzun vadeli kalkınmasına güvendiğini ve Çin pazarında büyük bir potansiyel gördüğünü kaydeden CEO, "Çin ekonomisi iyi direnç gösterdi" diyerek Çin'in gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin küresel ekonomiyi canlandırdığını vurguladı.

Çin-Alman ekonomik ve ticari işbirliği beklentileri konusunda da iyimser olduğunu belirten Anderson, "Çin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı ve Bayer için de en büyük pazarlardan biri. Bu ilişkilerin küresel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma yararına gelişmeye devam etmesini umuyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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