Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden TÜBİTAK projesi

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesinde görevli akademisyenler, kentteki propolisin kalitesinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram'ın yürüttüğü "Yeşil Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Elde Edilen Zeytinyağı Bazlı Propolis Ekstraktlarının Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu" projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerinden Dr. Naciye Kutlu Kantar ile Dr. Sinan Bayram'ın da araştırmacı olarak yer aldığı proje ile kentte üretilen propolisin kalitesinin belirlenmesi ve coğrafi işaretinin alınması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Bayram, şunları kaydetti:

"Proje ile ülkemizde son birkaç yılda yoğun şekilde tüketilmeye başlanan önemli bir arı ürünü olan propolis, zeytinyağı ile ekstrakte edilecek. Bu esnada uygulanan çevreci proses koşulları bilimsel AR-GE çalışması ile belirlenecek. Bu şekilde bilimsel bir temele dayandırılarak hazırlanan zeytinyağı bazlı propolis ekstraktları daha güvenli bir şekilde tüketiciler tarafından tercih edilebilecektir. Bununla birlikte projenin, Bayburt bölgesinde üretilen propolis kullanılarak gerçekleştirilecek olması, ilerleyen süreçlerde Bayburt propolisinin detaylı olarak kalitesinin belirlenmesine ve coğrafik işaretinin alınmasına da katkı sağlayacaktır."