Bayburt'ta Yol Bakım ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Bayburt'ta il genelinde yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokaklardaki çalışmalar sürüyor

Beton, parke ve asfalt kaplamalarda bakım, onarım, yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Açıklamada, Gençosman, Şingah ve Esentepe mahallelerindeki mazgalların temizlenerek yollara asfalt serim çalışması yapıldığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Mete Memiş, kent genelinde ulaşım kalitesini artırmak adına bakım, onarım ve asfaltlama faaliyetlerine belirlenen program dahilinde devam edileceğini belirtti.