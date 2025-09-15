Bayburt'ta Yol Bakım ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Bayburt genelinde cadde ve sokaklarda yol bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Mete Memiş, ulaşım kalitesini artırmak için bu faaliyetlerin program dahilinde devam ettiğini açıkladı.
Bayburt'ta il genelinde yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.
Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokaklardaki çalışmalar sürüyor
Beton, parke ve asfalt kaplamalarda bakım, onarım, yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Açıklamada, Gençosman, Şingah ve Esentepe mahallelerindeki mazgalların temizlenerek yollara asfalt serim çalışması yapıldığı kaydedildi.
Belediye Başkanı Mete Memiş, kent genelinde ulaşım kalitesini artırmak adına bakım, onarım ve asfaltlama faaliyetlerine belirlenen program dahilinde devam edileceğini belirtti.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel