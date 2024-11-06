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Bayburt'ta Kuşburnu Hasadı Başladı

Bayburt'ta Kuşburnu Hasadı Başladı
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Bayburt'ta çiftçiler, kış aylarında tüketmek üzere doğal vitamin deposu kuşburnunu toplamaya başladı. Dikenli ağaçlardan toplanan kuşburnu, tatlı çorba, reçel ve meyve suyu gibi ürünlere dönüştürülüyor.

BAYBURT'ta çiftçiler, 'doğal vitamin deposu' olarak bilinen kuşburnunu, sofralara ulaştırmak için hasada başladı. Yöre halkı, dikenli ağaçlardan topladıkları kuşburnu meyvelerini, kış aylarında tüketmek için tatlı çorba, reçel ve meyve suyuna dönüştürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde yetişen ve 'doğal vitamin deposu' olarak bilinen kuşburnular, olgunlaşarak hasat dönemine girdi. Kabaçayır köyünde yaşayanlar, dikenli ağaçlardan kuşburnu meyvelerini tek tek elle topluyor. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu, toplandıktan sonra evlerde çürükleri ayıklanıyor, sapları da temizleniyor. Zor şartlarda toplanan meyve, özellikle kış aylarında tüketilmek için tatlı çorba, reçel ve meyve suyuna dönüştürülüyor. Kentin coğrafi işaretli lezzetlerinden tatlı çorbaya renk veren 'Kokoç'un da ham maddesi olan kuşburnu meyvesinin kurusundan çay, marmelat ve pestil de üretiliyor.

Kuşburnu toplayan Ersoy Oluç, "Kuşburnu, C vitamini deposu, dağlarımızda bolca bulunmakta. Ekim-kasım aylarında kuşburnu sezonu. Bilenler geliyor, gurbetçiler geliyorlar, dağlardan topluyorlar. Gelemeyenler istiyorlar. Biz toplayıp eşimize, dostumuza gönderiyoruz. Talep fazla olunca bunun satışını da yapıyoruz. Ekim-kasım aylarında Bayburt dağlarında bolca kuşburnu toplayan insanlara rastlamanız mümkün. Bunun çorbası, marmelatı, içeceği yapılıyor. Özellikle Ramazan ayında tüketimi fazla oluyor. Vitamin değeri fazla" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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