Bayburt'ta Kurban Yazoğlu Spor Tesisleri hizmete açıldı

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Bayburt spor tarafından yaptırılan Kurban Yazoğlu Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı.

Gençosman Mahallesi'ndeki kulüp binasının önünde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Eldivan, Bayburt spor'un gelişimi ve sportif başarılarının artırılması açısından tesisleşmenin önemine işaret ederek, tesisin Bayburt spor ve kentin spor hayatına hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Bayburt Millevekili Orhan Ateş de Kurban Yazoğlu'nun isminin tesislerde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu çok yerinde kararı alan Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu'na ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İnşallah Bayburtspor'umuz kupa maçında yaptığı iyi başlangıcı bundan sonra da başarılarını artırarak sürdürecektir." dedi.

Bayburtspor Başkanı Bünyami Yazoğlu ise tesisdeki çalışmaları kısa sürede tamamladıklarını, yenilenen tesisle birlikte Bayburtspor'un başarıdan başarıya koşacağını aktardı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

Kaynak: AA