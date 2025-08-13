Bayburt'ta Kaçakçılık Operasyonu: 63 Bin Makaron ve 92 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 63 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 92 kilo 900 gram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilerek piyasaya sürülmeye çalışılan tütün ürünlerine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.

Operasyonda, 47 bin 500'ü boş, 15 bin 960'ı ise tütünle doldurulmuş makaron, 92 kilo 900 gram tütün, 4 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, 1300 adet şeffaf poşet ve 133 adet sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheliye adli işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına neden olan ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.