Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Eldivan, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, kenti asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için tüm birimlerle bütünlük içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Bayburt'ta ağustosta kişilere karşı işlenen 44 suç konusunun aydınlatıldığını belirten Eldivan, geçen yılın aynı ayına göre bu suç türünde yüzde 25 azalma olduğunu ifade etti.

Vali Eldivan, Bayburt'ta kamu hizmetleri kapsamında yürütülen yatırım ve projelerin tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla bir süre önce Arasta Bayburt'un açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Eldivan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız destekli 8 projenin imza törenini hep birlikte icra ettik. Organize Sanayi Bölgemizde de güzel gelişmeler yaşanıyor. Müteşebbislerimizin yatırımları artarak devam etmektedir. Köylerimizde ise altyapıdan yol bakım ve onarıma kadar birçok çalışmamız sürüyor. İl Genel Meclisi ve Özel İdare Encümen Kurulu toplantılarımızda acil hizmetlerimizi istişare ederek çözüm odaklı kararlar alıyoruz. Bunun yanı sıra Karayolları, Tarım ve Orman, Devlet Su İşleri gibi kurumlarımızın yatırımları da bölgemizde hızla ilerlemekte olup, bizler de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz."

Kentin tanıtımı için de yoğun gayret gösterdiklerine işaret eden Eldivan, "Geçtiğimiz günlerde ilk kez düzenlediğimiz Bayburt Gastronomi etkinliği ilgi gördü. Yediden yetmişe geniş bir katılımın olduğu etkinlik hem kültürümüzü hem de mutfak zenginliğimizi en güzel şekilde ortaya koydu. Emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve diğer ilgililer katıldı.