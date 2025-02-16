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Bayburt'ta Amatör Balıkçılar Buz Üzerinde Eğlendi

Bayburt'ta Amatör Balıkçılar Buz Üzerinde Eğlendi
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Bayburt'ta amatör balıkçılar, kısmen donmuş Çoruh Nehri'nde bulunan buz kütlesinde yemek yiyerek avlandılar. Buzun kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, balıkçılar eğlenceli ama tehlikeli bir deneyim yaşadı.

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal amacıyla kullandıkları buz kütlesinin üzerinde yemek yiyip avlandı.

Merkeze bağlı Bayraktar köyünde avlanmak için nehir kenarına gelen amatör balıkçılar, yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini kazmalarla kırarak üzerine çıktı.

Buz kütlesi üzerine kurdukları masada yemeklerini yiyip avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra buzun kırılması nedeniyle nehir içinde yürüyerek kıyıya çıktı.

Balıkçılardan Osman Yıldırım, AA muhabirine, buz kütlesini genellikle nehrin karşı tarafına geçmek için kullandıklarını söyledi.

Bu kez de eğlence amacıyla buz üzerinde yemek yediklerini anlatan Yıldırım, "Bu iş eğlenceli olduğu kadar da tehlikeli. Biz her zaman yaptığımız için profesyonelleştik. Nehri bilmeyenlere, bu işin yöntemini bilmeyenlere tavsiye etmiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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