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Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve en beğendiği fotoğrafları seçti.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Demir, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" fotoğraflarını tercih eden Demir, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'nın "Ankara" ve "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarına oy verdi.

Demir, oylama yaparken çok zorlandığını söyledi.

Her bir fotoğrafın ayrı bir anlam derinliğine sahip olduğunu aktaran Demir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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