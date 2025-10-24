Haberler

Batman Üniversitesi'nden Tarihi Hasankeyf'te Su Sporları Etkinliği

Batman Üniversitesi, tarihi Hasankeyf ilçesinde 100 öğrenciye yönelik kano ve SUP etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler su sporlarıyla tanışma fırsatı buldu ve tarihi mekanın keyfini çıkardı.

Batman Üniversitesi tarafından tarihi Hasankeyf ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik kano ve SUP (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

Batman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında 100 öğrenci su sporları etkinliğinde bir araya geldi.

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'nde yapılan etkinlikte, öğrencilere su sporları tanıtıldı.

İlk kez kano ve SUP kullanan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Özbek, AA muhabirine, Bilim İletişim Ofisi tarafından Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında 100 öğrenciye su sporları tanıtım etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Hasankeyf gibi tarihi bir mekanda öğrencilerin Ilısu Barajı'nın keyfini çıkardığını aktaran Özbek, "Öğrencilerimizi burada hem su sporlarıyla tanıştırdık, onlarla su sporlarıyla buluşturduk hem de öğrencilerimizin bu güzel ortamda, bu güzel havada faydalanmalarını sağladık. Çok güzel bir etkinlikti. Öğrencilerimiz düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldı." dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Can da tarihi Hasankeyf ilçesinde düzenlenen su sporları etkinliğine katıldığını ve ilk kez SUP kullanarak keyifli bir gün geçirdiğini aktardı.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yusuf Oğur ise tarihle iç içe olmaktan dolayı mutlu olduğunu, etkinlik sayesinde hem spor yaptıklarını hem de Hasankeyf'in tanıtımına katkı sunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
